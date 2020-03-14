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فريق ألماني ينتظر الحبس بسبب فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:40 م
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هانوفر
هانوفر
وكالات
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أصيب ثنائي هانوفر الألماني بفيروس كورونا مما مدفع مكتب الصحة لوضعهم في الحجر الصحي بمنازلهم.

 

وألغى الاتحاد الألماني لكرة القدم مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني (بوندسليجا) التي كان مقررا انطلاقها الجمعة، إلى 13 أبريل المقبل، كما ألغيت أيضا مباريات دوري الدرجة الثانية.

 

وقرر مكتب الصحة في مدينة هانوفر، أن يبقى لاعبو الفريق جميعهم في منازلهم لمدة 14 يوما، كنوع من الحجر الصحي، بحسب موقع "شبورت 1".

 

ويعطي قانون العدوى سلطات الصحة في الولايات الألمانية الحق في إجبار المصابين على البقاء في الحجر الصحي، وبحسب معهد روبرت كوخ فإن فترة حضانة الفيروس هي 14 يوما.

 

وهؤلاء اللاعبون مجبرون الآن على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها بتاتا ولو حتى لشراء حاجياتهم من الطعام والشراب.

 

كما أن مكتب الصحة سيتابعهم يوميا، ومن يخالف هذا القرار يعاقب ويمكن أن تكون العقوبة مالية أو حتى عقوبة الحبس.

 

فبناء على المادة 75 من قانون العدوى الألماني، فإن من يصاب بعدوى ويخالف الأوامر الرسمية فيتسبب في انتقالها لشخص آخر، يمكن أن يعاقب بتهمة "الإهمال الذي ينتج عنه جرح بدني"، ويمكن أن تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس عامين.

 

ونقل موقع قناة "إم دي أر" الألمانية عن متحدث بمكتب الصحة في بايرن، قوله "في حالة الضرورة يمكن أن تحد السلطات من حرية الشخص وحرية التجمعات أو حرمات المنازل أو حتى السلامة الجسدية للأشخاص".

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الكلمات المفتاحية

هانوفر فيروس كورونا دورى الدرجة الثانية المانيا

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