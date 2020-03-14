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عاجل.. رمضان صبحي يعود لتدريبات الأهلي بعد غياب 89 يوما

السبت 14/مارس/2020 - 02:41 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى رمضان من الإصابة التي عانى منها بمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في الأهلي منذ منتصف ديسنمبر الماضي.

وأعلن اللاعب جاهزيته لمواجهة الأهلي المقبلة أمام الإنتاج الحربي، بعد تعافيه من الإصابة وغيابه لمدة 89 يوما.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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