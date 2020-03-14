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دولتان أفريقيتان جديدتان تسجلان الإصابة الأولى بـ"كورونا"

السبت 14/مارس/2020 - 02:35 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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في تطور جديد يشير إلى انتشار الفيروس حول العالم، سجلت رواندا وناميبيا، أول حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتصبحا الدولتان رقم 18 و19 في أفريقيا، التان تسجلان حالات إصابة بالفيروس.

 

وسجلت وزارة الصحة في رواندا، اليوم السبت، أول إصابة بفيروس كورونا، وهي إصابة لمواطن هندي وصل للبلاد قادما من مومباي يوم 8 مارس.

 

وقالت الصحة الرواندية، إن المواطن الهندي لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة عند الوصول للبلاد، لكنه قدم نفسه للفحص الطبي لاحقا في 13 مارس، لتثبت إصابته.

 

وأعلنت الحكومة في ناميبيا، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد، وهي حالتان لزوجين من إسبانيا وصلا لناميبيا الأربعاء، مؤكدة أنها لن تلغي الاحتفالات باليوم الوطني، الذي يصادف يوم 21 مارس المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

 

وأعلنت دولتا غانا والغابون، يوم الخميس الماضي، عن أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا.

 

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