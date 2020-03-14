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بعد إتصاله ببرشلونة وريال مدريد .. نائب رئيس نادي فلامينجو مصاب بالكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:31 م
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فلامنجو
فلامنجو
عبد القادر عرابي
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فجرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم مفاجأة صادمة، حيث أشارت إلى أن نائب رئيس نادي فلامنيجو البرازيلي "ماوريسيو جوميز دي ماتوس" مصاب بفيروس كورونا.

 

وأظهرت نتائج فحوصات دي ماتوس إصابته بفيروس كوفيد 19، بعد أن جات نتيجة الفحص الثاني الذي أجري له إيجابية.

 

ونوهت ماركا، أن دي ماتوس كان قد عاد من رحلة في إسبانيا، تقابل خلالها مع بعض المسئولين من فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

 

والتقى الرجل مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، والثنائي جوزيه أنخيل سانشيز وروني كالافات، أعضاء مجلس الإدارة، خلال رحلة لمدريد زار خلاها متحف سانتياجو بيرنابيو.

 

وكان ريال مدريد قد ضم اللاعب رينير خيسوس من فريق فلامينجو في فترة الإنتقالات الشتوية المنصرمة.

 

على الجانب الآخر، التقى دي ماتوس في رحلته مع إيريك أبيدال المدير الرياضي ببرشلونة، بالإضافة للثنائي راموس بلانيس وفرانك كاربو.

 

وتم حجز دي ماتوس بإحدى المستشفيات بمدينة سانت لويزا البرازيلية، وتم إجراء فحوصات لجميع لاعبي الفريق.

 

يذكر إن دي ماتوس كان في رحلة ترويجية للنادي البرازيلي، مر خلالها بإسبانيا، واصطحب معه بعض المسئولين بالنادي البرازيلي.

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