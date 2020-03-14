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إنقاذ 45 مُشردا وطفلا من الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)

السبت 14/مارس/2020 - 02:32 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم السبت، عن تشكل غرفة عمليات بالمديرية لتلقي البلاغات بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، وذلك من خلال خطة عمل لخطوط سير ثلاث من الوحدات المتنقلة لنقل الأطفال والمشردين الكبار الي دور الرعاية المختلفة.

وقالت المديرية، في بيان، إنها تلقت غرفة عمليات المديرية بلاغات بوجود أطفال بلا مأوى بالشوارع في مناطق مختلفة، وعلى الفور كلفت المديرية الوحدات المتنقلة بسرعة التحرك وعمل التدخلات اللأزمة، ووضعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم. كما تلقت بلاغات بوجود مشردين في الشارع، وتم نقلهم لدور الرعاية أيضا.

وأضافت المديرية، أن إجمالي عدد المشردين قد بلغ ٢٥ حالة، ووصل عدد الأطفال لـ ٢٠ حالة، وذلك على مدار الثلاثة أيام الماضية، مشيرة إلى أنها قد واجهت وتواجه بعض التحديات من حيث رفض بعض المشردين الإيواء داخل دور الرعاية بعد محاولات عدة باقناعهم دخول دور الرعاية، إلا أن بعضهم يصر على الرفض وفي هذه الحالة يتم تقديم بطاطين ووجبات ساخنة لهم بالشارع بأماكن تواجدهم.

وتابعت المديرية، أنها وغرفة عملياتها المركزية بالمديرية وقطاعاتها على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات لعمل التدخلات بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وكانت ضربت "عاصفة التنين" محافظة الإسكندرية، وهطلت الأمطار بغزارة علي مدار 8 ساعات متواصلة بكل أنحاء المحافظة، أمس الجمعة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيئ التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية. 

وأصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرات عاجلة للمواطنين، ضمن قلقها من حالة الطقس، حيث حذرت من عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، و‏عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، و‏عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، و‏عدم السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، تجنبا لسوء طقس الخميس. 
 
وكما حذرت المحافظة من عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من عصر يوم الأربعاء 11 مارس 2020، وحتى نهاية الفترة السبت 14 مارس 2020، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، والتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المباني والتأكد من خلو الأسطح من أي أشياء حتى لا تؤدي العواصف المتوقع حدوثها إلى أضرار للغير.
إنقاذ 45 مُشردا وطفلا من الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
إنقاذ 45 مُشردا وطفلا من الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
إنقاذ 45 مُشردا وطفلا من الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
إنقاذ 45 مُشردا وطفلا من الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
إنقاذ 45 مُشردا وطفلا من الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
إنقاذ 45 مُشردا وطفلا من الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
إنقاذ 45 مُشردا وطفلا من الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
إنقاذ 45 مُشردا وطفلا من الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
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