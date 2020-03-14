بسبب كورونا.. أبل تعقد مؤتمر المطورين WWDC 2020 عبر الإنترنت

تستعد شركة أبل لعقد مؤتمر المطورين 2020 WWDC "أونلاين" عبر الإنترنت، وذلك من مركز مؤتمرات سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال شهر يونيو القادم، بسبب تفشي مرض كورونا.





بحسب موقع engadget الأمريكي، قالت الشركة في بيانها إن الوضع الصحي الحالي تطلب توفير نمطاً جديد لعقد مؤتمر المطورين العالمي 2020 WWDC وذلك بوضع برنامج كامل لفقرات المؤتمر التي سيقام عن طريق البث المباشر، مما يوفر فرصة كبيرة لخوص كامل المطورين حول العالم هذه التجربة الجديدة.





وقد أدى تفشي فيروس كورونا إلى إلغاء الكثير من المؤتمرات والمعارض السنوية حتى الآن، ولقد تحولت الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى الإعلان عن الإصدارات الجديدة عبر شبكة الإنترنت.





ولم تكشف أبل عن موعد محدد خلال شهر يونيو لعقد مؤتمرها حتى الآن، وكانت أبل قد خططت سابقاً لعقد مؤتمر المطورين في سان خوسيه، وكنتيجة لإلغاء الحدث وعقد المؤتمر على شبكة الإنترنت قررت أبل التبرع بمليون دولار لمنظمات سان خوسيه هذا العام.