Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التموين" توقع عقد شراكة لتطوير أسواق الجملة لخدمة المواطنين

السبت 14/مارس/2020 - 02:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد غد الإثنين، مؤتمرا صحفيا بديوان عام الوزارة لتوقيع عقد الشراكة بين الوزارة وشركة رانچيس الفرنسية، لإدارة أسواق الجملة وتقديم نتائج ومخرجات المرحلة الأولى من دراسة الدعم الفني لرفع كفاءة منظومة أسواق الجملة وبتمويل مقدم من قبل وكالة التنمية الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة.


يأتي هذا المؤتمر انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي قدمًا لتحديث وتنظيم أسواق الجملة في ربوع البلاد، ما سينعكس على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة وتخفيض أسعارها وبما يخدم أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.


وسيشهد حضور اللقاء كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة، كما سيشهد اللقاء رئيس شركة رانچيس الفرنسية ونائبه لإدارة أسواق الجملة ورئيس قطاع الأسواق الخارجية إضافة إلى حضور السفير الفرنسي بالقاهرة ورئيس وكالة التنمية الفرنسية.


وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، التعاون بين الوزارة مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا إلى أن الوزارة عملت على وضع إستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية. 


وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد تفقد مع وفد من شركة "رانجيس" الفرنسية، عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، لافتًا إلى أن الشركة بدأت وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد للمنتجات والإدارة الجيدة ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك.

 


Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

موهبة ليون الفرنسي يُشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعة

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 5 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتواصل مع وزارة الرياضة بسبب الدوري

منذ ساعة الا ربع

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

منذ حوالي 4 ساعات

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ ساعة و نصف

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

01:21 م

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

10:40 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: تحليل أمريكي عن مستقبل الشرق الأوسط مع أقرب المتنافسين على البيت الأبيض

DMCA.com Protection Status