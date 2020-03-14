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إسبانيا تسجل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:21 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم السبت، 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد ليصل مجموع الإصابات إلى 5700، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الصحيفة في مدريدن قد سجلت يوم الخميس الماضي،10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31.

 

وقد أفادت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، بأن متوسط عمر المتوفين حتى الآن 85 عاما، ومعظمهم من الرجال.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اسبانيا 10 حالات وفاة

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