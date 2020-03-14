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بعد التقلبات الجوية العنيفة.. نصائح للتعامل مع السيارة المتضررة من الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
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ضربت البلاد موجة من التقلبات الجوية العنيفة والطقس السيئ والامطار الغزيرة، بداية من يوم الخميس الماضي ومستمرة حتى اليوم السبت في جميع المحافظات، حيث تسبب الأمطار في تجمع كميات كبيرة من المياه تحت السيارات، ومن هنا نقدم لكم مجموعة من النصائح للتعامل مع السيارة المتضررة من مياة الأمطار بكل سهولة

- يجب قبل البدء في صيانة السيارة أن يتخذ المالك كافة الإجراءات القانونية وذلك من خلال عمل محضر إثبات حالة وإبلاغ شركة التأمين إذا كانت السيارة مؤمن عليها، حتى لا يهدر حقه المدني.

- يُحظر على مالك السيارة التي تسربت المياه بغزارة داخل غرفة محركها أيًا كانت الأسباب تشغيل محركها، لأن غرف الاحتراق تكون مشبعة بالمياه، حيث يجب التأكد من جفافها أولا، وذلك بالاستعانة بأحد المختصين بهذا الأمر.

- يجب تجفيف المقصورة إذا تسربت مياه الأمطار داخلها بشكل فوري، حيث أن تركها دون تجفيف سيؤدي إلى تآكل هيكل السيارة وهياكل المقاعد كذلك، لذا ينصح بنزع المقاعد من أماكنها والتأكد من تجفيفها، وكذا تجفيف أماكنها داخل المقصورة ثم إعادتها مرة أخرى.
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