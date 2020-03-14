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وزير الزراعة: إطلاق منظومة الكارت الذكي في محافظتين جديدتين

السبت 14/مارس/2020 - 02:20 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي في محافظتي الشرقية والبحيرة، حيث يبلغ عدد الجمعيات بهما نحو 1183 جمعية.

وأشار "القصير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه تم تسليم البنك الزراعي المصري 615 ألف كارت ذكي ليقوم بتوزيعهم على الفلاحين والمزارعين من خلال فروعه المنتشرة على مستوى هاتين المحافظتين.

وأضاف وزير الزراعة، أنه تم تزويد الجمعيات في هذه المحافظات بأجهزة تابلت، فضلا عن تدريب العاملين بها على صرف الأسمدة من خلال هذا الكارت، منوها بأنه قد تم اطلاق هذه المنظومة في 4 محافظات من قبل بإجمالي 642 ألف كارت، وتم توزيع جزء كبير منهم.

وأوضح أن هذه المنظومة توفر قاعدة بيانات مدققة، وقدر كبير من الشفافية والحوكمة، وتساعد في التحول الرقمي، وميكنة الخدمات التي تقدم للفلاح، مؤكدا أن هناك توجيهات بالتوسع في تطبيق الامنظومة، وسيطلقونها في 6 محافظات أخرى قريبا.

هذا وقد قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات في كل محافظة برئاسة وزير الزراعة لمتابعة مستجدات موجة الطقس السيىء.

وأشار "القرش"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الرياح القوية التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية أثرت عل الجهاز التنفسي لبعض الحشرات والأفات، وبالتالي قللت من حجمها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كميات الأمطار التي تساقت على مدار الأيام الماضية غسلت الأشجار، وبالتالي ستتحسن عملية البناء الضوئي، ونمو النباتات في المستقبل، كاشفا أنه تم تخزين نحو 40 ألف متر مكعب تم تخزينهم من مياه الأمطار بمرسى مطروح.

وكشف أن وزارة الزراعة تخطط لإنشاء خزانات صخرية لتخزين مياه الأمطار، معقبا: "نحاول ننفذ خزانات بجهد يدوي حتى يشارك فيها المزارعين".

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

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