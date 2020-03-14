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وكيل البرلمان يطالب الحكومة برفع كفاءة محطات الصرف

السبت 14/مارس/2020 - 02:17 م
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وهدان
وهدان
عبداللطيف هيبة
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قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب: إنه سيتقدم بطلب للحكومة لزيادة الموازنة وتوفير معدات لرفع كفاءة محطات الصرف وخاصة في المناطق المحرومة والتي عانت من مشكلات بسبب أمطار.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن الحكومة تعاملت بشكل جيد يؤكد أن هناك تطورا في أدائها وفي مواجهتها للأزمات.

وأشار إلى أن البرلمان شكل العام الماضي لجنة برئاسته من أجل دراسة أسباب فشل الحكومة في التعامل مع أزمة الأمطار ومنع تكرار ما حدث، وأن الحكومة استفادت مما حدث الفترة الماضية ومجلس النواب قدم في ذلك الوقت القرارات والتوصيات للحكومة لاحتواء أي أزمة مماثلة في المستقبل، مع العلم أن المناخ في مصر تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتقدم "وهدان" بالشكر للموظفين والمسئولين الذين عملوا في ظل الطقس السيئ مع أزمة الأمطار الشديدة والأعاصير، التي شهدتها مصر اليومين الماضيين، منوها بأن الأزمة كشفت عن معدن الشعب العظيم ووقوفه بجانب الحالات الإنسانية.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويشهد أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار متوسطة، على بعض المناطق، وتكون رعدية أحيانًا بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة والأمطار متوسطة، على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة الكبرى فالعظمى هي 21 والصغرى 12، الوجه البحري العظمى 21، والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 20، والصغرى 11، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 20 والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 24، والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 21، والصغرى 11، جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 14.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقتٍ سابقٍ، من تقلبات الطقس خلال الفترة من الخميس إلى السبت 12 إلى 14 مارس الجاري، أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم "منخفض التنين".

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، الخميس الماضي، وهطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي تستمر حتى اليوم السبت.
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