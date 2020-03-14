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الاتحاد العربي يعلق مسابقة كأس محمد السادس

السبت 14/مارس/2020 - 02:16 م
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الاتحاد العربي لكرة القدم
الاتحاد العربي لكرة القدم
هاني عصام
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قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس كإجراء إحترازي بسبب انتشار فيروس الكورونا.

وتشمل لقاءات الدور نصف النهائي كل من الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي، ويلاقي الشباب نظيره الاتحاد.

وقال الاتحاد العربي في بيانه "نظرًا إلى المستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا وحرصا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة في مختلف الدول وحفاظا على سلامة الجميع".

وتابع "فقد تقرر تأجيل مباريات دور نصف النهائي القادمة من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر".

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