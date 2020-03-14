حكم كتابة اسم المتوفي على لوحة من الرخام لمعرفة قبره

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية مفاداه "هل كتابة اسم المتوفى على لوحة من الرخام لمعرفة قبره حرام؟، وجاءت الإجابة عليه على النحو التالي:





قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كتابة اسم المتوفى على لوحة من الرخام لمعرفة قبره ليست حراما.

واستشهد أمين الفتوى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئًا من هذا القبيل ووضع علامة على القبر عند الدفن وقال أعرف بها صاحبه، منوها في ذلك بأن وضع العلامة أو هذه الوسيلة تكون للمعرفة القبر.

وخلال البث المباشر الذي تصدره دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرئيسية بـ "فيسبوك"، أكد أن اللوحة الرخامية أو الحجر أو أى شئ وكتابة اسم المتوفى عليها يجوز لأن هذا أصله مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.