من رواد السوشيال ميديا إلى خالد علي: "لم نفسك"

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المحامي خالد علي والذين وصفوه بالمتحرش لما يقوم به من نشر أكاذيب وهجوم على الدولة.





وقالوا: "الأخ خالد على المتحرش تقريبًا مش لاقي حد يديله فلوس جديدة فشغال على مواقع التواصل الاجتماعي عرض الاستربتيز الرخيص بتاعه اللي هو طبعا هجوم على الدولة علشان يقول لأي حد من إللي كانوا مشغلينه من بره مصر أنا لسه موجود يا جماعة وأبوس إيديكم رجعوني أشتغل معاكم لحسن العملية نشفت خالص معايا وعمال أدور فى دفاتري القديمة".