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وزير الزراعة: وفرنا المعدات بالمجان للفلاح لمواجهة الطقس

السبت 14/مارس/2020 - 02:09 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات ضمت كل مديري مديريات الوزارة لمواجهة أثار أزمة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد على المزارعين، والمربيين.

وأشار "القصير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه تم إصدار توجيه لجهاز تحسين الأراضي، والمديريات الزراعية أن يضعوا كل الأجهزة والمعدات تحت خدمة المزارع والمربي والفلاح بدون مقابل لاستخدامها في معالجة أي أثار سلبية لموجة الطقس السيىء.

وأضاف وزير الزراعة، أن الأفراد والمسئولين والأجهزة أداروا أزمة الطقس السيىء بكفاءة عالية، حيث إتخذت الدولة خطوات استباقية لتخفيف الأثار السلبية للأزمة، مؤكدا أنهم سيصدرون عدد من التوصيات لتخفيف أي أثر يضر بالفلاح.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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وزير الزراعة الطقس السي الاجراءات الاحترازية احترازية

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