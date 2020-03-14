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شاهد.. ماذا فعلت الأمطار في منزل ميريام فارس؟

السبت 14/مارس/2020 - 01:57 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لخسائر كبيرة في منزلها بسبب الأمطار الشديدة التي اجتاحت لبنان وبعض الدول خلال الأيام الماضية .

حيث نشرت ميريام فارس صورًا من داخل منزلها،اتضح فيها وجود واجهات زجاجية محطمة، وأشجار تم اقتلاعها، وسقوط واجهة حديدة يصل وزنها لطن بحسب ما أوضحت الفنانة، وغيرها من الخسائر الي وقعت في منزلها بسبب الرياح القوية التي صاحبت المنخفض، وتمنى محبيها السلامة لها ولأسرتها.

وفي سياق آخر، تم إلغاء حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس الذي كان من المقرر إحيائه يوم 20 مارس المقبل في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجدة،وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة الجمهور.

والجدير بالذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا فيديو كليب لأغنية"قومي"، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.
شاهد.. ماذا فعلت الأمطار في منزل ميريام فارس؟
شاهد.. ماذا فعلت الأمطار في منزل ميريام فارس؟
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