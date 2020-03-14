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موهبة ليون الفرنسي يُشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

السبت 14/مارس/2020 - 01:52 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يتنافس قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، على التعاقد مع أحد أبرز مواهب الدوري الفرنسي والذي لفت إليه الأنظار بشدة بعد تألقه في الموسم الحالي، وذلك لتدعيم صفوفهما خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية توجيه برشلونة وريال مدريد أنظارهما صوب العاصمة الفرنسية "باريس"، من أجل التعاقد مع موهبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم.

وحسبما ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية يسعي ناديي برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية ماتياس ريان شيركي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تألق اللاعب الشاب رفقة فريقه خلال الفترة الحالية.

ويلعب الشاب ريان شيركي صاحب الـ16 عامًا في خط الوسط الهجومي، وسيكون إضافة قوية لبرشلونة والريال.

وأشارت التقارير الصحفية أنه من المنتظر أن يتحرك ناديي برشلونة وريال مدريد بشكل رسمي للدخول في مفاوضات مع نادي أولمبيك ليون للحصول على خدمات "ماتياس شيركي" في إطار خطة الناديين لتدعيم صفوفهما ببعض اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن عقد الشاب ماتياس ريان شيركي سينتهي مع فريقه الحالي ليون في صيف عام 2022.
وخاض ريان شيركي 16 مباراة مع ليون الفرنسي بالموسم الحالي، بواقع 813 دقيقة لعب، سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.

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