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عاجل- السعودية تعلق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية

السبت 14/مارس/2020 - 01:52 م
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عبد العزيز بن تركي الفيصل
عبد العزيز بن تركي الفيصل
علي نبوي
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أعلن عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية تعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظا على سلامة الجميع.

وعرد وزير الشباب والرياضة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى".

وأضاف :"وتزامناً مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع".

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