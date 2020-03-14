محافظ الفيوم: المصريون هم الأبطال الحقيقيون في أزمة الطقس

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة شهدت أمطار غزيرة خلال موجة الطقس السيىء خاصة يوم الجمعة، مشيرا إلى أن بعض محطات الكهرباء تعطلت نتيجة شدة الأمطار فأثرت بالسلب على تغذية بعض المناطق.





وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الوضع بالمحافظة بدأ يتحسن، ومحطات الكهرباء عادت للعمل بكامل طاقتها، منوها بأنه مر على كافة مدن المحافظة التي تأثرت بموجة الطقس السيىء، وجاري رفع الأثار السلبية.





وأضاف محافظ الفيوم، أن الخدمات التموينية مستمرة، والمخابز عادت للعمل بكامل طاقتها، موضحا أنهم لم يقطعوا المياه على مدن المحافظة بشكل كامل، حيث تم تخفيف الأحمال على بعض المناطق كخطوة احترازية حتى تستوعب شبكات الصرف المياه.





وتابع أن هيئة الأبنية التعليمية بدأت منذ الأمس مراجعة سلامة المدارس استعدادا لعودة الطلاب، منوها بأن لو المدارس كلها جاهزة سيتم تشغيلها بكامل طاقتها، مستطردا: "المصريين هم الأبطال الحقيقيون في أزمة موجة الطقس السيىء".





وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



