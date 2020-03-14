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طرق التعامل مع خطيبكِ خلال فترة الخطوبة

السبت 14/مارس/2020 - 01:20 م
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بوابة الفجر
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نقدم لك أفضل الطرق لسهولة التعامل مع خطيبك خلال فترة الخطوبة، ومنها ما يلي:

- يجب في البداية تحديد الاولويات، كما يجب مناقشة كيفية استخدام الأموال سواء في المنزل أو تحديد مكان الزفاف أو شهر العسل، والتفكير في الشئ الأهم من بين هذه الأشياء لإنفاق الأموال عليه.

- لا تحاولي تغيير شخصية خطيبك، لكي لا يخلق المشاكل بينهما.

- لا تقولي أي أشياء سلبية عن خطيبكِ أمام الأخرين، لأن ذلك سيقلل من احترامه وصورته أمام الناس.

- حاولي أن تتفرغي لبعض الوقت وتتركين التحضيرات الخاصة لحفل الزفاف، من أجل قضاء وقت ممتع وخاص مع خطيبكِ.

- يجب عليكِ أن تتفهمي صعوبة هذه الفترة، ومدى التوتر والضغط الذي يشعر به خطيبك، وتحاولين تفهم نوبات الغضب التي يمر بها، ومحاولة تهدئته.
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