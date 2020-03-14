Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة التضامن: القرى الفقيرة والعشوائيات الأكثر تضررا من الطقس

السبت 14/مارس/2020 - 01:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه كان هناك تنسيق تام بين كافة الجهات الحكومية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، والمجتمع المدني، وكان هناك جهود من الوزارة على مدار الساعة من قبل 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، لتوريد بطاطين ومراتب ومخدات وحصر وأدوات طبية وأغذية، بالتنسيق مع السيارات المتنقلة التي تجوب الشوارع؛ لاصطحاب الأطفال وكبار السن بلا مأوي لدور الرعاية.

وأضافت نفين القباج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أن الوزارة افتتحت 7 دور رعاية إضافية خلال الفترة الأخيرة، ولكن موجة الامطار الشديدة كثفت من تواجد أشخاص بلا مأوى بالشوارع، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر لها جهود مستمرة في التدخلات الانسانية، وكان له أكثر من 70 فرقة على مستوى الجمهورية، وفريق من 12 فردا بغرفة العمليات لمتابعة الموقف بكافة المحافظات والاحتياجات المطلوبة على مدار الساعة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جاري حصر الاحتياجات المطلوبة للمتضررين حتى الآن، منوهة بأن بعض أهالي القرى والنجوع لا يبلغوا عن الأضرار إلا بعض انتهاء موجة الطقس السيئ، مشيرة إلى أن القرى الأفقر التي بها منازل ضعيفة والمناطق العشوائية الغير مخططة هي الأكثر تضررًا من سوء الأحوال الجوية.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الطقس السي الاجراءات الاحترازية احترازية أخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 10 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 4 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 18 ساعة

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

منذ حوالي 4 ساعات

موهبة ليون الفرنسي يُشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المركزية للحدائق" تكشف مدى تأثير الطقس السيئ على الحيوانات

"تطوير العشوائيات": مشروعاتنا مخططة لمكافحة أي سيول تحدث

محافظ الغربية: تعويض المتضررين من الطقس السيئ والأمور استقرت

عاجل.. انهيار عقار في الإسكندرية (صور)

التضامن: فريق أطفال بلامأوى ينقذ 427 حالة من المشردين (صور)

المنوفية: نحاول الوصول لأعلى درجات رضا المواطن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

10:40 ص

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

08:55 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الستات "كمالة عدد" فى السينما

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد: كتب: تجار الفزع

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: 9 مارس

DMCA.com Protection Status