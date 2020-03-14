وزيرة التضامن: القرى الفقيرة والعشوائيات الأكثر تضررا من الطقس

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه كان هناك تنسيق تام بين كافة الجهات الحكومية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، والمجتمع المدني، وكان هناك جهود من الوزارة على مدار الساعة من قبل 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، لتوريد بطاطين ومراتب ومخدات وحصر وأدوات طبية وأغذية، بالتنسيق مع السيارات المتنقلة التي تجوب الشوارع؛ لاصطحاب الأطفال وكبار السن بلا مأوي لدور الرعاية.





وأضافت نفين القباج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أن الوزارة افتتحت 7 دور رعاية إضافية خلال الفترة الأخيرة، ولكن موجة الامطار الشديدة كثفت من تواجد أشخاص بلا مأوى بالشوارع، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر لها جهود مستمرة في التدخلات الانسانية، وكان له أكثر من 70 فرقة على مستوى الجمهورية، وفريق من 12 فردا بغرفة العمليات لمتابعة الموقف بكافة المحافظات والاحتياجات المطلوبة على مدار الساعة.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جاري حصر الاحتياجات المطلوبة للمتضررين حتى الآن، منوهة بأن بعض أهالي القرى والنجوع لا يبلغوا عن الأضرار إلا بعض انتهاء موجة الطقس السيئ، مشيرة إلى أن القرى الأفقر التي بها منازل ضعيفة والمناطق العشوائية الغير مخططة هي الأكثر تضررًا من سوء الأحوال الجوية.





وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



