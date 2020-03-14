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شاهد.. لحظة سقوط نيللي كريم من أعلى الدراجة البخارية

السبت 14/مارس/2020 - 01:22 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرضت الفنانة نيللى كريم لحادث أدى إلى حدوث تمزق في أربطة قدمها اليمنى، وذلك أثناء تصوير مسلسلها الجديد"ب100 وش"، حيث كانت تستقل دراجة بخارية مع أحد الأشخاص أثناء التصوير، لكن الشخص الذي كان يقودها لم يتمكن من السيطرة على الدراجة، ليقعا على الأرض وتتعرض نيللى لتمزق في قدمها اليمنى، وقام زملاءها بنقلها إلى المستشفى، وخضعت بعد ذلك لفترة راحة لمدة ثلاثة أيام، وذلك بناء على تعليمات الطبيب.

ثم نشر حساب شركة "العدل جروب" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو للمشهد الذي تسبب لسقوط نيللي كريم، وإصابتها بتمزق في أربطة قدمها اليمنى.


وعلق حساب "العدل جروب" على الفيديو: "الفنانة نيللى كريم تعرضت لحادث كبير فى تصوير مسلسل 100 وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله، حمدالله على سلامتك يا نيللى".

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث المسلسل دور فتاة تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، ولكنها تحب النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها، وذلك بمساعدة الفنان آسر ياسين.

يشار أن مسلسل "بـ 100 وش" من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى منصور،شريف دسوقي، لؤي عمران،علا رشدي.

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