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ورطة في النصر قبل مواجهة الأهلي في كأس الملك

السبت 14/مارس/2020 - 01:20 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم السبت، عن آخر مستجدات إصابة رباعي النصر، عبد الله الخيبري، وعبد الله مادو، عبد الرحمن العبيد، ومايكون.

ومن المقرر أن يواجه النصر بنظيره الأهلي غدا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشف الجهاز الفني أن التقرير الطبي الذي خضعا له الثنائي الخبيري ومادو، أثبت عدم تعافيهم من كالإصابة التي لحقت بهم مؤخرا، وحاجتهم للخضوع لبرنامج علاجي لمدة 60 يوم، ما يعني غيابهم عن مواجهة الأهلي.

كما تعرض الثلاثي عبد الرحمن العبيد، ومايكون، وخالد الغنام، إلى إصابة عضلية، لتصبح مشاركتهما في مباراة الأهلي مهددة.

تقام مباراة الأهلي ضد النصر في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الفائز من مباراة النصر والأهلي، الفريق المتأهل من مباراة الهلال ضد أبها، في نهائي البطولة

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