في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.. محطات وقف بها قطار حياة محمد عبدالوهاب

ولد محمد عبد الوهاب في 13 مارس 1902، في حارة برجوان بحي باب الشعرية، والده هو الشيخ محمد أبو عيسى المؤذن والقارئ في جامع سيدى الشعراني، ووالدته هي فاطمة حجازي، وله أختان.









بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة "فوزي الجزايرلي" عام 1917. درس العود في معهد الموسيقى العربية في عام 1920. عمل في الإذاعة عام 1934، وفي السينما بداية من عام 1933، حيث قام ببطولة ٧ أفلام منها: "الوردة البيضاء، دموع الحب، لست ملاكًا".









ارتبط اسمه بأمير الشعراء أحمد شوقي، إذ لحن أغاني عدة من تأليف شوقي، غنى معظمها بصوته. لحن لكبار المطربين في مصر والبلاد العربية أبرزهم فيروز، وأم كلثوم، وليلى مراد، وعبد الحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وفايزة أحمد، ووردة الجزائرية، وصباح، وطلال مداح، وأسمهان".





اكتشف الفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات. تزوج محمد عبد الوهاب ثلاث مرات، الزيجة الأولى كانت من سيدة تكبره بربع قرن ثم طلقها بعد عشر سنوات، والثانية في عام 1944 من سيدة تٌدعى "إقبال" أنجبت له خمسة أبناء هم أحمد ومحمد وعصمت وعفت وعائشة، واستمر زواجهم سبعة عشر عامًا ثم طلقها عام 1957، أما الزيجة الثالثة والأخيرة فكانت من نهلة القدسي.



توفى عبد الوهاب في مساء 4 مايو عام 1991 إثر إصابته بجلطة بالمخ نتيجة سقوطه الحاد على أرضية منزله، وشُيعت جنازته العسكرية بناء على قرار من رئيس الجمهورية آنذاك محمد حسني مبارك وذلك في 5 مايو. كٌرم اسم عبدالوهاب بإنشاء متحف يضم معظم مقتنياته الخاصة، وخلدت ذكراه بإقامة تمثال له في محل ميلاده بميدان باب الشعرية.







