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جربي ماسكات الحليب للحصول على بشرة نقية

السبت 14/مارس/2020 - 01:13 م
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بوابة الفجر
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يعتبر الحليب غني بالبروتينات والأنزيمات والفيتامينات والمعادن وحمض اللبنيك، وهذه الخصائص مفيدة جدا للبشرة حيث تساعد على تنقيتها، ومن هنا ننشر لكم وصفات طبيعية للحصول على بشرة أكثر إشراق ولمعانا:

خليط الحليب واللوز
- 5 حبات من اللوز
- ربع كوب من الحليب
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- ملعقة كبيرة من النشا
اطحني اللوز جيدًا، ثم أضيفي المواد غير السائلة ،ومن ثم أضيفي الحليب.
اخلطي المواد جيدًا حتى تصبح كالعجين.
ضعي الخليط على بشرتك لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء.
كرري الخليط مرة أو مرتين أسبوعيًا.

وصفة الحليب والشوفان وزيت الزيتون
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب
- 2 ملعقة كبيرة من الشوفان
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح خليطًا متماسكًا.
وزّعي الماسك على بشرتك واتركيه لمدة تتراوح بين 15- 20 دقيقة.
اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر.
كرري الماسك مرة أسبوعيًا

وصفة الحليب والخميرة
-ملعقة ونصف من الخميرة الفريش
-ملعقة كبيرة حليب دافيء
اخلطي الحليب مع الخميرة ووزعيها على بشرتِك.
اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم أزيليه مع فرك البشرة بلطف.
كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا.
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