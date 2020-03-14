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جيمي جان لويس يغادر مطار القاهرة متجها لـ "لوس أنجلوس"

السبت 14/مارس/2020 - 01:16 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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غادر اليوم الممثل الهايتي الأصل ولاعب كرة القدم، جيمي جان لويس إلى لوس أنجلوس من مطار القاهرة، بعد الإنتهاء من مهرجان الأقصر السينمائي، وذلك بعد مشاركته لفيديو وصور مع متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وضح تعجبه من فراغ المطار.

وحرص الممثل الفرنسي جيمي جان، على زيارة العديد من المواقع الأثرية بمدينة الاقصر من بينهم معبد حتشبسوت بالدير البحري، مقبرة توت غنخ أمون ومعابد الكرنك والاقصر، وبعد ذلك أنتقل إلى مدينة أسوان واستكمل زيارة معبد فيلة وغيرها الأماكن الاثرية بالمدينة، وحرص على التقاط بعض الصور التذكارية في المدينتين أثناء زيارته وشارك بها متابعيه عبر صفحاته الرسمية، داعيا العالم بالمجئ الي مصر و الاستمتاع بحضارتها العريقة و شمسها المشرقة، وعبر عن أكتسابه لطاقة إيجابية في وادي الملوك وهو على ضفاف نهر النيل قائلا "انا في الاقصر مع الملوك العظماء...لا داعي للذعر بخصوص كورونا، كل شئ جميل و جيد." بالمدينة،

ويذكر أن "لويس"، شارك في مهرجان الأقصر السينمائي كضيف شرف الدورة الـ9، حيث كانت خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس، ووافق على الحضور للمهرجان بالأقصر حيث علق على صورة له قائلا" مصر هى أرض التراث العالمي، وأنا هنا لبعض دروس التاريخ الجادة"، وخلال الحفل استلم درع تكريمه في حفل الافتتاح بمعبد الأقصر وبعد ذلك نشر صورة عبر صفحته قائلا" تكريم لا ينسى في معبد الأقصر ، شكرا لك"..

ويشار إلى أنه عرض لجون لوي فيلمان من أعماله وهما فيلم "ديزرانس" من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "أفاعي مجلجلة" من أمريكا بقسم الدياسبورا، وأنهي الممثل رحلته السياحية في القاهرة، حيث ألتقط صورة تذكارية له بجوار الأهرامات، حيث أنه ظن أنه رأى كل شئ من الأثار المصرية في الأقصر، لكن الأهرامات حازت على أعجابه كثيرا.

والجدير بالذكر أن "لويس" تم تعينه سفيرا عاما لهايتي من قبل الرئيس ميشيل مارتيلي عام 2014، وشارك في العديد من الأفلام منها "هوية بورون عام 2012، و فيلم جريمة قتل هوليوودية.
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