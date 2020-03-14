Advertisements
Advertisements
Advertisements

جلسة بين فايلر والجهاز الطبي في الأهلي بسبب المصابين

السبت 14/مارس/2020 - 01:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، جلسة مع الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، على هامش مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي، بالدوري العام.

ويأتي قرار فايلر بالحصول على التقرير الطبي الخاص بالمصابين، من أجل متابعة تطورات البرامج التأهيلية، للوقوف علي مستجدات برامجهم التأهيلية.

ويعاني الأهلي من غياب أكثر من لاعب للإصابة منهم علي معلول الذي يعاني من الإجهاد في العضلة الأمامية وجيرالدو الذي يعاني من آلام في كاحل القدم ورمضان صبحي الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية .

كما يغيب عن الأهلي، كل من محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، بسبب خضوعهم لجراحات عملية يغيبون عليها مدة طويلة عن الملاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز. النصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 18 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

10:40 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

11:39 ص

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الستات "كمالة عدد" فى السينما

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد: كتب: تجار الفزع

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: 9 مارس

DMCA.com Protection Status