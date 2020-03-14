طريقة تحضير بان كيك البطاطس بالبصل

المقادير

- البيض : 2 حبة

- طحين : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البطاطس : 5 حبات (متوسطة الحجم / مقشرة ومبشورة)

- البصل : نصف كوب (مفروم ناعم)

- الزيت النباتي : ربع كوب





طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الطحين والبيكنج باودر والملح والفلفل الأسود في طبق.

أضيفي البطاطس المبشورة والبصل المفروم ناعم لمزيج البيض واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ضعي مقدار ملعقة كبيرة من مزيج البطاطس والبيض والبصل في المقلاة واقليها من الجهتين لمدة ثلاثة دقائق حتى تنضج وتتحمر.

ضعي البان كيك في طبق على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

قدميها ساخنة إلى جانب الكريمة الحامضة أو الكاتشاب حسب الرغبة.