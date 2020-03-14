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صدور دجاج مشوية بالتتبيلة.. طريقة التحضير

السبت 14/مارس/2020 - 12:58 م
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بوابة الفجر
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المقادير
- صدر الدجاج : 1 كيلو (مقطع قطع متوسطة)
- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة
- الثوم : 5 فصوص (مفروم)
- نعناع ناشف : ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 2 حبة (كبير الحجم)
- الباذنجان : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطع إلى قطع متوسطة)
- البصل : 1 حبة (مقطع حلقات)
- الفلفل الملوّن : 2 حبة (مقطع قطع متوسطة)
- الليمون : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)

طريقة التحضير
قومي بخلط الدجاج مع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، الثوم، الأعشاب المجففة والملح والفلفل في طبق كبير واتركيه يتبل في الخليط لمدة 30 دقيقة.
اخفقي زيت الزيتون المتبقي مع عصير الليمون.وسخني الشواية لأعلى درجة حرارة.
ضعي الدجاج، الباذنجان، البصل والفلفل الألوان على 8 عيدان خشبية معدنية مع قطعة ليمون في نهايتها، ولمذاق متميز أضيفي الملح والفلفل ثم إدهنيها بخليط من الزيت والليمون.
إطهيها لمدة 9 دقائق أو حتى ينضج الدجاج.
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مكونات صدور الدجاج طريقة التحضير صدور الدجاج المطبخ الطبخ

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