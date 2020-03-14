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على طريقة سمولينج.. روما يستهدف مدافع مانشستر يونايتد

السبت 14/مارس/2020 - 01:07 م
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ماركوس روخو
ماركوس روخو
عبد القادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي روما الإيطالي يرصد ضم قلب الدفاع الأرجنتين ماركوس روخو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب روخو الآن في فريق إستوديانتس الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية اليوم، أن روما يسعى لاستغلال وضعية روخو مع مانشستر يونايتد، للتقدم بعرض للفوز بخدماته في الصيف المقبل.

ويعاني روخو من قلة المشاركات مع مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة، حيث تقلصت مشاركاته لـ18 مباراة فقط مع الشياطين الحمر منذ موسم 2017/2018.

وزعمت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن روخو مرشحاً لمغادرة مانشستر يونايند في الصيف المقبل، في ظل تواجد الثلاثي هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف وإيريك بايلي، وأيضاً مع إحتمالية قدوم نجم نابولي كاليدو كوليبالي.

كما يبدو أن مركز الظهير الأيسر إيضاً لا يحتاج لخدمات روخو، في ظل وجود الثنائي لوك شاو وبراندون ويلياميز.

ويحاول روخو تكرار سيناريو قلب دفاع مانشستر يونايتد كريس سمولينج، الذي يقضي موسماً ناجحاً مع الجيالوروسي.

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