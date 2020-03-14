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النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)

السبت 14/مارس/2020 - 01:08 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل استمرار انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها، وانتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والاسكندرية والسويس وسفاجا والغردقة ونويبع، واستمرار غلق ميناء شرم الشيخ  لسوء الأحوال الجوية. 

وأكدت الوزارة انتظام حركة الملاحة النيلية واستمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات  التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري لإزالة آثار الأمطار من الطرق، وكذلك استمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.

وأكدت  الوزارة  أن المهندس كامل الوزير وزير النقل يتلقى على مدار الساعة تقارير من كافة الجهات التابعة ومن مركز الأزمات بالوزارة عن انتظام الحركة بكافة الجهات ووسائل المواصلات التابعة وعن استمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الأمطار من كافة المحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مع ضرورة تواجد مسئولي السكة الحديد  والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات واستمرار رفع حالة الاستعداد بالموانئ البحرية. 

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ (صور)
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الكلمات المفتاحية

النقل القطارات الطقس الاجراءات الاحترازية احترازية

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