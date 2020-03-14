المياه: انقطاع الكهرباء بمناطق بالقاهرة حفاظًا على شبكة الصرف

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه كان هناك تنسيق كامل بيننا وبين كافة الأجهزة متمثلة في الجيش والشرطة والمحافظات والوزارات المختلفة لمواجهة موجة الطقس السيئ، منوهًا بأن الشركة مازالت ترفع حالة الاستعداد القصوى حتى الآن تحسبًا لأي تغيرات جوية قد تحدث، وجميع المعدات متواجدة في الشوارع حتى الآن.





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أن هناك استقرار إلى حد ما منذ الأمس، وجاري العمل على سحب تجمعات المياه من الشوارع، وهناك بعض المنازل التي تأثرت نتيجة تواجد منازلها بأماكن منخفضة، ويتم سحب المياه منها بسيارات الشفط.





وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك نسبة عكار عالية بمياه النيل نتيجة السيول من المناطق الشرقية التي نزلت على مياه النيل، وتم إيقاف بعض محطات المياه، ويتم حاليًا إعادة تشغيلها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مازال هناك بعض المناطق بها انقطاع للمياه، مثل منطقة جنوب القاهرة والتي بها انقطاع للمياه بعدد من المناطق؛ نتيجة وجود طفوحات كبيرة من المياه وكميات كبيرة من مياه السيول بها، بهدف الحفاظ على شبكة الصرف الصحي.





وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



