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موعد مباريات الجولة قبل الأخيرة بالقسم الثالث بالدقهلية

السبت 14/مارس/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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قررت لجنة مسابقات القسم الثالث بمنطقة الدقهلية تأجيل مباريات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة التاسعة والتى كانت مقررة اليوم السبت لتقام الأربعاء والخميس القادمين.

وجاء قرار لجنة المسابقات نظرا لسوء حالة الجو والتى أثرت بشكل كبير على حالة أرضية الملاعب مما يستدعى صعوبة إقامة اللقاءات نظرا لعدم قدرة الأندية أيضا على أداء التدريبات اليومية إستعدادا للمباريات نظرا لحالة الطقس التى تمر بها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وتقام جميع مباريات الجولة قبل الأخيرة يوم الخميس المقبل على أن تقام مباراة ميجاسبورت وشربين يوم الأربعاء بملعب عمال المنصورة.

وتقرر أيضا أن تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء الموافق يوم ٢٤ مارس الجارى.

وكان بنى عبيد قد ضمن الصعود لدورة الترقى المؤهلة للقسم الثانى ممثلا للمجموعة التاسعة بما تغلب بالجولة الماضية على المطرية.
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