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برلمانية: بعض الشركات تستغل خوف المواطنين من كورونا لتحقيق أرباح

السبت 14/مارس/2020 - 01:01 م
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بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استغلال بعض الشركات لخوف المواطنين من فيروس كورونا لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

وقالت النائبة، إن بعض الشركات الخاصة المتخصصة في النظافة حاولت استغلال خوف المواطنين من فيروس كورونا، في تحقيق أرباح وشهره دون أن تكون لهم الأهلية لمواجهة الفيروس.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة سبق وأن حذرت من استغلال بعض الأشخاص للأزمة فى تحصيل مبالغ بشكل مبالغ فيه بادعاء تنظيف البيوت وتطهيرها وتعقيمها بسبب كورونا بزعم أنهم ضمن فرق الوقائية، خاصة وأن الوزارة لا توجه أى فرق وقائية للمنازل لتعقيمها سوى الأماكن التى ظهر فيها كورونا نتيجة مخالطة شخص مصاب لأهل المكان أو تواجده لأى سبب من الأسباب".

وطالبت بضرورة تدخل وزارة الصحة وأيضا جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية لوقف استغلال هذه الشركات لخوف المواطنين في تحقيق أرباح، دون أن يكون لديها بالفعل أي وسائل أو أمصال لمواجهة الفيروس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الخميس 12 مارس، خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفاءهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن الـ 12 حالة الذي غادروا مستشفى العزل اليوم، بينهم 7 مصريين و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، من بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن هناك حالة من ضمنهم توفيت اليوم.
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الكلمات المفتاحية

حالات ايجابية النواب البرلمان أخبار مصر

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