هل تتعرض البلاد لـ"منخفض جوي" آخر خلال الأيام المقبلة؟.. الأرصاد تجيب

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر لن تعرض لمنخفض جوي آخر خلال الأيام المقبلة، موضحا " الفترة المقبلة تشهد ظواهر طبيعية وأجواء طبيعية وليس طقسا سيئا مثل الأيام الماضية".





وأكد "شاهين" أننا على أبواب فصل الربيع وحتى ذلك الحين لو شهدت البلاد سقوط أمطار فستكون أمطار طبيعية وليست غزيرة كما شهدناه الأيام الماضية.





وفي تصريحات صحفية، أعلن مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبت هو آخر أيام العاصفة التي تعرضت لها مصر والتي بدأت يوم الخميس الماضي.



