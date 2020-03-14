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هل تتعرض البلاد لـ"منخفض جوي" آخر خلال الأيام المقبلة؟.. الأرصاد تجيب
السبت 14/مارس/2020 - 12:46 م
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قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر لن تعرض لمنخفض جوي آخر خلال الأيام المقبلة، موضحا "الفترة المقبلة تشهد ظواهر طبيعية وأجواء طبيعية وليس طقسا سيئا مثل الأيام الماضية".
وأكد "شاهين" أننا على أبواب فصل الربيع وحتى ذلك الحين لو شهدت البلاد سقوط أمطار فستكون أمطار طبيعية وليست غزيرة كما شهدناه الأيام الماضية.
وفي تصريحات صحفية، أعلن مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبت هو آخر أيام العاصفة التي تعرضت لها مصر والتي بدأت يوم الخميس الماضي.
ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق حتى منتصف اليوم والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.
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