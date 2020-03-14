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بسبب "الكورونا".. أميرة هاني تطالب المسؤولين بفرض حالة الطوارئ

السبت 14/مارس/2020 - 12:55 م
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أميرة هاني
أميرة هاني
هبة أحمد
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طالبت الفنانة أميرة هاني من المسئولين في مصر لفرض حالة الطواريء بسبب الخوف من مرض "الكورونا"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت أميرة منشورًا قالت فيه :"أنا عامة مش من الشخصيات اللي بتحب تكتب بوستات وتعترض لإن كل واحد أدرى بشغله، بس هو ليه مصر الوحيدة اللي لم تعلن حالة الطوارئ وادت إجازات عشان تفض الاختلاط والمولد ده"..
وتابعت أميرة قائلة:"العالم كله أعلن حالة الطوارئ إلا مصر، وده وباء عالمي، ده العمرة والخج اتمنعوا، وعندنا حالة في مصر اتوفت، وحالة طلعت ايجابية، وأمريكا والفوة ابعظمى أعلنت حالة الطوارئ وادت إجازات، ورئيس وزراء بريطانيا قال خطاب بيندب فيه، ودي حاجة ولا العلم ولا آي قوة هتوقفها غير الخالق برحمته".
وأضافت أميرة قائلة :" كل العالم أدى اجازات عشان يقلل الاختلاط إلا مصر، خير، لا بجد خير، أرجو إن المسئولين يهتموا الموضوع مش هزار، خلو الناس تقعد في بيوتها مع أهلها لحد ما ربنا يعدي العالم من الأزمة دي على خير، العالم كله مرعوب وانتوا فاتحين صدركوا وعاملين من بنها، ادوا اجازات".

وفي سياق آخر، عرض لأميرة هاني مؤخرًا على قناة" الحياة "مسلسل "الضاهر"، وهو من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد، بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، فريال يوسف، إنجى شرف، رغدة، مادلين طبر،أحمد منير، علاء زينهم، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم، دارين حداد.
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