أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أغلقت إيران، اليوم السبت، محطات الأنفاق في مدينة مشهد الإيرانية، لمدة خمسة أيام للحد من تفشي فيروس كورونا.







