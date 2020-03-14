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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 14/مارس/2020 - 12:50 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إيران تغلق محطات الأنفاق في مشهد

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أغلقت إيران، اليوم السبت، محطات الأنفاق في مدينة مشهد الإيرانية، لمدة خمسة أيام للحد من تفشي فيروس كورونا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يخصص يومًا وطنيًا للصلاة في الولايات المتحدة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص يومًا وطنيًا للصلاة في الولايات المتحدة، وهو يوم 15 مارس، مناشدًا المواطنين أن يصلوا كـ"فعل إيماني".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || العراق يعلن استهداف قاعدة عسكرية تستقبل القوات الأمريكية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، أن قاعدة التاجي العسكرية تعرضت لقصف بالصواريخ للمرة الثانية خلال أسبوع، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.
 
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