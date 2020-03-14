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سفارة المملكة بالبحرين: تعافي سعوديين اثنين من فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 12:46 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت السفارة السعودية في المنامة، اليوم السبت، أن مواطنين سعوديين تماثلا للشفاء من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تعلن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة خروج حالتين لمواطنين سعوديين تماثلوا للشفاء من كورونا الجديد (COVID - 19) بعد خروجهم من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، مع تمنياتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل».

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت أمس عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن و6 مواطنات بحرينيين ومصرية وأخرى تايلندية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 44 حالة حتى الآن في البحرين.

حث وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، على ضرورة الاهتمام بالوقاية وتجنب المصافحة والأماكن المزدحمة.

ووجه الربيعة رسالة للمواطنين عبر حسابه على موقع "تويتر": "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".

وأضاف الربيعة: " اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧ "، داعيا إلى الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

ويذكر أن أعلنت الصحة السعودية، أمس الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا.

وأضافت أن من بين الحالات ال24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقًا.

وقالت الوزارة إنه بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
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الكلمات المفتاحية

المملكة الصحة البحرينية السعودية

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