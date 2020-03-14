متحدث "الزراعة" يكشف مكاسب وراء سقوط الأمطار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات في كل محافظة برئاسة وزير الزراعة لمتابعة مستجدات موجة الطقس السيىء.





وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الرياح القوية التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية أثرت عل الجهاز التنفسي لبعض الحشرات والأفات، وبالتالي قللت من حجمها.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كميات الأمطار التي تساقت على مدار الأيام لماضية غسلت الأشجار، وبالتالي ستتحسن عملية البناء الضوئي، ونمو النباتات في المستقبل، كاشفا أنه تم تخزين نحو 40 ألف متر مكعب تم تخزينهم من مياه الأمطار بمرسى مطروح.





وكشف أن وزارة الزراعة تخطط لإنشاء خزانات صخرية لتخزين مياه الأمطار، معقبا: "نحاول ننفذ خزانات بجهد يدوي حتى يشارك فيها المزارعين".





وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



