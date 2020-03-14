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رسميا.. تجميد النشاط الكروي في المغرب

السبت 14/مارس/2020 - 12:42 م
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الدوري المغربي
الدوري المغربي
علاء خليف
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أعلن الإتحاد المغربي لكرة القدم تجميد نشاط كرة القدم وإيقاف جميع المنافسات بكل فئاتها بشكل رسمي، بداية من اليوم السبت 14 مارس وحتي اشعار آخر، بسبب إنتشار فيروس كورونا.

ونشر الإتحاد المغربي بيان عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

الجدير بالذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب وصلت لـ 8 حالات، بينما سجلت حالة وفاة وحيدة حتي الآن.

ويأتي قرار تعليق النشاط الكروي في المغربي في الوقت التي ترتبط فيها أنديتها بمواجهات قوية ضد الأندية المصرية بالبطولات المختلفة، حيث يواجه الوداد نظيره الأهلي، والرجاء يلتقي مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما تنتظر الرجاء مواجهة قوية ضد فريق الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية.

واتخذت عدد من دول العالم قرارًا بإيقاف منافسات كرة القدم بعد انتشار فيروس كورونا منها انجلترا، وفرنسا وايطاليا وأسبانيا وألمانيا، بالإضافة لتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كما تم تأجيل تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، وتأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وتم أيضًا تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021.

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