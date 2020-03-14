الكهرباء: خفض الأحمال من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الكهرباء لها تأثير كبير في حياة المواطنين، وهذا ما شعرنا به خلال أزمة سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن خفض الأحمال في بعض المناطق لحرص الوزراء على عدم وجود أي ضرر أو خطورة على المواطنين.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أن كمية الأمطار التي تساقطت كانت غزيرة جدًا، وبعض المهمات الكهربائية تم غمر جزء كبير منها بمياه الأمطار، ونتج عن ذلك لبعض الأعطال، ويتم تصليحها حاليًا.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن أبرز المشكلات التي حدثت في الوادي الجديد والأقصر وقنا وسوهاج بسقوط نحو 50 عمود إنارة، بالإضافة لـ 7 أعمدة جهد متوسط تعرضت لإلتواء وسقوط من شدة الرياح، منوهًا بأن الكهرباء عادت الآن لمناطق كثيرة باستثناء بعض الأماكن في أكتوبر والتجمع الاول والثالث والخامس والشروق والشيخ زايد، وفرق الطوارئ مستمرة حتى الآن.









وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



