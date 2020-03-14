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دينا الشربيني تقتل زوجها في "لعبة النسيان"

السبت 14/مارس/2020 - 12:34 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تشارك الفنانة دينا الشربينى في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، وتجسد خلاله دور زوجة تلجأ لخيانة زوجها،وتقع فى غرام شخص آخر، يجعلها تقع في ورطة عندما يكتشف زوجها حقيقتها، فلتجأ إلى قتله، ثم تفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعي.

مسلسل "لعبة النسيان" يعد البطولة المطلقة الثانية لدينا الشربينى في الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت أولى بطولاتها العام الماضي من خلال مسلسل "زى الشمس" .

يشار أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات إيطالي،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هاني خليفة، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني،أحمد داود،إنجي المقدم،محمود قابيل، روزالين البيه، هنا شيحة.

والجدير بالذكر أن دينا الشربيني تنتظر حاليًا عرض فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، وهو بطولة كريم عبد العزيز،ماجد الكدواني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.
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