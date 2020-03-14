بسبب شخصية مثلية.. منع عرض فيلم من إنتاج والت ديزني في دول الخليج

امتنعت شركة ديزني عن عرض أحد احدث أفلامها للرسوم المتحركة Onward في دول خليجية عدة بينها الكويت، بسبب احتوائه شخصية مثلية، استجابة لطلب تلك الدول بحظر الفيلم.

وبحسب مواقع أجنبية فإن الفيلم يحتوي على أول شخصية تمثل المثلية الجنسية، وهي عبارة عن شرطية دراجة قامت باداء صوتها الممثلة المثلية لينا وايتهي.

وهناك العديد من الدول التي لم ترغب بعرض الفيلم فيها، واتخذت خطوة بحظره تماما، وهذه الدول هي: "الكويت، والسعودية، وعمان، وقطر".

ونذكر أنه تم طرح عروض ترويجية للفيلم في أمريكا يوم الخميس الماضي، في توقع لسيطرة الفيلم على شباك تذاكر الإيرادات.