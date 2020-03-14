كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات في القاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة توريد ملابس كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (مندوب مبيعات سابق بذات الشركة،عامل، مقيمان بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة واحتفاظه بنسخة من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة واحتفاظه بنسخة من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططهما.





وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 161،840 جنيه من متحصلات واقعة السرقة وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وكما ألقت مباحث القاهرة أيضا، القبض على المتهمين بسرقة إحدى الأجانب خلال تواجده بالبلاد، في منطقة المعادي.





وتعود البداية كانت بمرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعادي بشارع مصر حلوان الزراعي دائرة القسم، تمكنت من ضبط "وحيد. أ.م"، 24 عاما، عامل بشركة، والسابق اتهامه في القضية رقم 17691 لسنة 2017، حلوان "سرقة مسكن"، وبحوزته المضبوطات التالية: "عدد 2 طبنجة صوت ماركة ماجنم، ريتاي تركي الصنع، و57 طلقة صوت، و2 جراب طبنجة، وفيزا بنك تابعة لبنك أجنبي".





وبمناقشته عن مصدر الفيزا كارت المضبوطة بحوزته أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة المدعو "نارمين أرورا"، 41 عاما، يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية.





وأضاف بسابقة تعرفه على الأخير من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته، فاستعان بكل من: "عمر. م. ع"،21 عاما، طالب، و"عبد الرحمن. غ. ب"، 21 عاما، طالب، و"محمد. أ. ع"، 21 عاما، طالب، و"محمد. م. م"، 20 عاما، طالب، و"عمرو. م. ع"، 20 عاما، طالب.





وقام المتهم باستدراج المجني عليه لمنطقة زهراء المعادي دائرة القسم، وفور وصوله، حيث قام باقي المتهمين باصطحابه لمنطقة المعراج دائرة قسم شرطة البساتين، وتهديده بالطبنجات الصوت المضبوطة بحوزته والاستيلاء منه على الفيزا كارد الخاصة به، وتحصلوا منه على الرقم السري كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.





وعقب ذلك قاموا بسحب مبلغ مالي 100.000 ألف جنيه من حسابه الخاصن، وتم بإرشاده ضبط باقي المتهمين، وبحوزتهم مبلغ مالى 27.400 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة"، وعدد 2 هاتف محمول ماركة " آيفون، سامسونج"، وعدد 4 خرطوشة سجائر ماركات مختلفة "ميريت، مارلبورو أبيض"، عدد 4 شيشة إليكترونية، عدد 2 عبوة زيت خاصة بالشيشة الإلكترونية.





وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بأن المضبوطات بحوزتهم قاموا بشرائها من متحصلات الواقعة.





وبالاستعلام عن المجني عليه بمحل إقامته بالبلاد بفندق نوفيتيل الجزيرة تبين مغادرته البلاد.



