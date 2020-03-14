6 معلومات عن موعد نهاية الشتاء وبداية الربيع.. تعرف عليها

في الوقت الذي عانت فيه البلاد من تقلبات في الأحوال الجوية، بدأ المصريون في البحث عن موعد نهاية الشتاء وبداية فصل الربيع خشية من أي منخفضات جوية قد تطرأ على البلاد مرة آخرى.





من ناحية أخرى، نفى مسئولي هيئة الأرصاد الجوية وقوع أي منخفضات جوية خلال الفترة المقبلة، موضحين أن الحديث عن تعرض البلاد لمنخفض جوى آخر الذي يدور على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر "غير صحيح".

وفيما يلي يقدم "الفجر"، أبرز المعلومات المهمة عن موعد قدوم فصل الربيع ونهاية الشتاء:



-فلكيًا فصل الربيع لعام 2020 يبدأ الجمعة 20 مارس، بالتحديد الساعة 5 و50 دقيقة، وسيكون طوله حوالي 88 يوما و23 ساعة و31 دقيقة، إلى أن يحدث الانقلاب الصيفي لبدء فصل الصيف السبت 20 يونيه 2020.





-بعد يوم من الانقلاب الشتوى بدأت حركة الشمس تدريجيًا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، حيث تزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تمامًا على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس "الاعتدال الربيعي".

- وفي يوم الاعتدال الربيعي يتساوى طولا الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما، لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.

- وقال خبراء الأرصاد الجوية في تصرحات صحفية: إن فصل الشتاء من المقرر أن ينتهي جغرافيا 20 مارس، ولن تتكرر موجات من الطقس السيئ بتلك الحدة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.



-مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، أكد أن فصل الشتاء يتبقى على انتهائه أسبوعا، ليبدأ فصل الربيع جغرافيًا، مطالبا المواطنين بمتابعة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خصوصا أن فترة الربيع تعد فترة تقلبات جوية؛ وستشهد تقلبات جوية عنيفة.