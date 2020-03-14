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محافظ كفر الشيخ: شفط 80% من مياه الأمطار والحياة عادت لطبيعتها

السبت 14/مارس/2020 - 12:25 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن كل أجهزة المحافظة تعاونت في مواجهة آثار موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد، موضحا أن سيارات الحماية المدنية تعاونت معهم في شفط مياه الأمطار المتراكمة.

وأشار "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الحياة بدأت تعود لوضعها الطبيعي في المحافظة، حيث تم إزالة 80% من مياه الأمطار المتراكمة في المحافظة، موضحا أنه يقوم بجولات صباحية ومسائية للاطمئنان على الوضع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لم تشهد خسائر مادية أو بشرية بسبب موجة الطقس السيىء، حيث لم يبلغ أي رئيس مركز بوجود خسائر لديه، موجها التحية للمواطنين للمشاركة في تخفيف أثار حدة الأزمة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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كفر الشيخ الطقس السي الاجراءات الاحترازية احترازية

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