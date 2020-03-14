سيد رجب ينضم لأبطال "جمع سالم"





ونشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، صورة تجمعها بالفنان سيد رجب لتعلن من خلالها عن سعادتها بانضمامه لها في المسلسل وتعاونهما سويا لأول مرة.





تدور أحداث المسلسل حول قضية التبني والعلاقات الأسرية حيث تهتم الفنانة زينة، خلال الأحداث بقضايا التبني وتناقش العديد من المشكلات التي تختص بهذه الأمور من أجل الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف









تعاقد الفنان القدير سيد رجب، على الانضام لفريق عمل مسلسل "جمع سالم" والذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، ومن المقرر أن يعرض في سباق الموسم الرمضاني المقبل.