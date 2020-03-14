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إصابة نجمين جديدين بكورونا في الدوري الإيطالي

السبت 14/مارس/2020 - 12:18 م
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كوتورني
كوتورني
عبد القادر عرابي
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يواصل وباء كورونا توغله بين لاعبي الدوري الإيطالي والتي كانت آخرها مساء أمس الجمعة، بإصابة مهاجم فيورنتينا الصربي دوشان فيلاهوفيتش صاحب الـ20 عاماً.

 

ويبدو أن إصابة الصربي قد انتقلت لبعض زملائه اليوم، حيث تأكد إصابة مهاجم الفيولا باتريك كوتوروني وقلب دفاعه الأرجنتيني الدولي جيرمان باتزيلا.

 

وأعلنت شبكة "فوتبول إيطاليا" خبر إصابة الثنائي اليوم، نقلاً عن عدة وسائل إعلام إيطالية.

 

كما تأكد إصابة أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق ستيفانو دانيلي بالمرض اليوم.

 

وإنضم ثنائي الفيولا، لزميلهم فلاهوفيتش، وخماسي سامبدوريا مانولو جابياديني وعمر كولي ومورتين ثورسبي وألبين إيكدال وأنطونيو لا جوامينا، ومن قبلهم مدافع يوفنتوس دانيلي روجاني.

 

يذكر أن الدوري الإيطالي تم تأجيله حتى يوم 3 أبريل المقبل بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا.

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كورونا فيروس كورونا الدوري الايطالي اخبار الرياضة

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