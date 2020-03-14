التفاصيل الكاملة لمصرع صيدلي على يد مدمن مخدرات في الشرقية

لقي طبيب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمحافظة الشرقية، داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، نتيجة تعرضه لعدة طعنات بالبطن والصدر من قبل بلطجي حاول اقتحام صيدليته؛ لشراء أقراص مخدرة.





البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا مساء الأربعاء الماضي، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "محمود كامل"، 39 سنة صيدلي، مُقيم الحسينية بمدينة الزقازيق، دائرة قسم أول الزقازيق، مصاب بطعنات بالبطن والصدر، وحالته العامة حرجة، وجرى نقله لوحدة العناية المركزة بالمستشفى، وتوفى بعد يومين من إصابته.

تحريات المباحث الجنائية بمدرية أمن الشرقية، كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص الخارجين على القانون "بلطجي"، الذي حضر إلى الصيدلية مقر عمل المجني عليه، وطلب أقراص "التامول" المخدرة، ولما رفض إعطاءها له، أخرج سلاحًا أبيض "مطواة" كانت بحوزته، وطعن المجني عليه بها في بطنه وصدره.





تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد رغبته في تناول العقاقير المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.





من جانبها، طالبت نقابة الصيادلة بالشرقية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.





