وزيرة التضامن تتابع جهود المديريات في مواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة الجهود المكثفة للمديريات على مستوى المحافظات في مواجهة تداعيات موجه الطقس السيئ الذي تمر به البلاد حاليا، والتي أشارت إلى جولات ميدانية مستمرة وقيادة لغرف العمليات على مستوى مديريات التضامن مع فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزا في 24 محافظة كما توجد لجان إغاثة فرعية في كل مديريات التضامن والإدارات الإجتماعية التابعة لها والاستعدادات القصوى لهذه المراكز بمعدات الإغاثة للتدخلات السريعة والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.





ففي جنوب سيناء أكد زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن لجان الإغاثة قامت بالتعامل الفوري واستضافة 130 فرد كانوا متوجهين إلى القاهرة عالقين بمدينة ابورديس بسبب غلق الطرق وتم استضافتهم بمركز التدريب الإداري التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي فرع جنوب سيناء، وتم توفير الإقامة والاعاشة لحين فتح الطرق كما تم أعداد ثلاثة مراكز إيواء بثلاثة مدارس بمدينة راس سدر وتم تجهيزهم بمهمات إغاثة والإعاشة وتم إستضافة 30 أسرة كذلك تم اعداد مركز ايواء بمدرسة بمدينة أبو زنيمة.





وفي أسيوط وجهت فاطمة الخياط وكيل وزارة مديرية التضامن الإجتماعي، أن فريق وحدة حماية الأطفال والمشردين بلا مآوي منتشر في شوارع مدينة أسيوط لحماية المشردين من الأطفال والكبار وتقديم كل الرعاية والحماية لهم وإصطحابهم لدور الرعاية الإجتماعية، وايضا تقديم الدعم النفسي والصحي لهم وتقديم انشطة للأطفال ووجبات ساخنة وبطاطين وكمامات لهم بالسيارة المتنقلة والتي تخدم أهداف الوحدة، كما تم عمل زيارات بالمستشفيات التي بها حالات حوادث أثر العواصف التي تعرضت لها البلاد للإطمئنان عليهم وتقديم المساعدات العاجلة.





في القليوبية توجهت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية برئاسة مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية، حيث تم التعامل مع منزل بعزبة المربع تعرض لإنهيار السلم وتضرر خمسة أسر حيث تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومحافظة القليوبية والتنسيق مع جمعية الشبان المسلمين بالقليوبية لتجهيز وجبات ساخنة للاسر المتضررة، كما تم الدفع بالوحدة المتنقلة لبرنامج أطفال وكبار بلامأوى للعمل على مدار الساعة لتقديم كافة المساعدات.





بينما قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالوادي الجديد برئاسة وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وتجهيز مساعدات عينية من بطاطين وأغطية فيبر ومواد تموينية وغذاء ومساعدات مالية للأسرة المضارة بواحات باريس.





وفي الإسماعيلية كان لفرق الإغاثة دور هام حيث صرحت مها الحفناوى وكيل وزارة مديرية التضامن الإجتماعي، بأنه تم التعاون مع عدد من الأسر ونقلها إلى مركز تدريب المتدربين وصرف وجبات وتقديم الرعاية لها وتقديم الأغطية وملابس ومساعدات مادية بأبو بلح والسلع آبار الغربية وعزبة شعيب وقرية المسخوطه لرفضها الإنتقال وتفضيل الإقامة لدى أسرهم ولا يوجد خسائر فى الأرواح كما قام قام فريق الاغاثة بنقل 31 أسرة من قرية بالضبعية ممن تضررت منازلهم وتم نقلهم بمضيفه بإحدى الجمعيات وأمدادهم بمهمات الإعاشة والمواد الغذائية، كما تم نقل أسر إلى نزل الشباب ومركز التدريب والتأهيل الإجتماعي وتم توزيع الوجبات الساخنة وفى اطار المتابعة ايضا تم زيارة المناطق المتضررة والأسر لطمأنتها ولمعرفة الأضرار.





وفي البحر الأحمر، صرح الاحمدى الوكيل وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر، أن فرق الإغاثة تحركت وتم الدفع ب 4 سيارات محمله بالمهمات والأغذية والعيش توجهت إلى متضررى الزعفرانة وأبو عايش لإمدادها بالإحتياجات الأساسية دعما لها، حيث تم توزيع المهمات على الاسر فى مواجهة موجه الطقس ولا توجد خسائر فى الارواح، كما سيتم معاينة منازل المتضررين لحصر الخسائر كما تم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغارب وحلايب تجهيز معسكرين كإجراء احترازي





وكما صرح عبد الفتاح يوسف وكيل وزارة الدقهلية، أن لجان الإغاثة تعمل على مدار ساعات اليوم وانه تم التدخل فى حادث إنهيار سقف منزل نتيجه هطول الأمطار أدي الي غرق المنزل بالمياه بناحيه البيلوق مركز اجا، وعلي الفور توجهت لجنه الإغاثة بالمديرية الي مكان الحادث، حيث تقرر إقامة تلك الأسر بمركز الإغاثة بالدقهلية وتم توفير بطاطين ووجبات ساخنة لهم، كما تقرر صرف مبلغ إعاشة من المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي لكل أسرة وإتخاذ اللأزم نحو صرف مساعدات أجله طبقا للقرار الوزاري 86 لسنه 2019 كما تم التدخل فى حادث إنهيار سقف منزل نتيجة هطول الأمطار أدي الي غرق المنزل بالمياه بناحيه البهو فريك مركز اجا.





وفي الغربية أشارت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، إلي أنه تم التدخل الفوري مع حالات تضرر ل 15 منزل على مستوى المحافظة كما تم التدخل الفورى مع كفر مليم طنطا محافظة الغربية، حيث تم بحث الحالات المتضررة نتيجة الشتاء والسيول، حيث تضرر اكثر من 15 منزل بإجمالي 35 اسرة وجارى تقديم المساعدات اللازمة، وذلك من خلال جمعية مصر الخير وجمعية صناع الحياة لإحلال وترميم الأسقف وترميم المرافق، إضافة إلى المتابعة المستمرة للأضرار الناجمة عن الطقس السئ وتقديم المساعدات العينية والمادية وإتخاذ ما يلزم نحو ترميم المنازل المتضررة.



